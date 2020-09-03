В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей

5 сентября в Туле в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.