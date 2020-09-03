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В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей

В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей

В областном центре пройдет рейд Госавтоинспекции.

5 сентября в Туле в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. 
 
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +3
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