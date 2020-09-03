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На благоустройство Узловой, Липок и Плавска выделено 180 млн рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На благоустройство Узловой, Липок и Плавска выделено 180 млн рублей

Финансирование из федерального бюджета стало наградой за победу во всероссийском конкурсе.

Сразу три тульских проекта одержали победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. В Узловой воплотят в жизнь концепцию благоустройства Свиридовского пруда под названием «Узелок».

В Плавске благоустроят территорию «Гагаринский парк. Княжеское наследие», а в Липках будет реализован проект по «перезапуску» городского парка «Липки-рестарт».

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На всех этапах подготовки заявки большое внимание проектам уделял губернатор Алексей Дюмин.

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Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 1
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 2
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 3
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 4
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 5
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 6
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 7
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 8
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