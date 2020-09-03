На благоустройство Узловой, Липок и Плавска выделено 180 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Финансирование из федерального бюджета стало наградой за победу во всероссийском конкурсе.

Сразу три тульских проекта одержали победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. В Узловой воплотят в жизнь концепцию благоустройства Свиридовского пруда под названием «Узелок».

В Плавске благоустроят территорию «Гагаринский парк. Княжеское наследие», а в Липках будет реализован проект по «перезапуску» городского парка «Липки-рестарт».

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На всех этапах подготовки заявки большое внимание проектам уделял губернатор Алексей Дюмин.