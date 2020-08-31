Масочный режим и запрет массовых мероприятий в Тульской области продлен
принятые ранее ограничения будут действовать еще на неделю.
Губернатор Алексей Дюмин 31 августа внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно изменениям, все предпринятые ранее ограничения продлены до 7 сентября включительно.
В частности, сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.
С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться ТУТ.
сегодня, в 20:00, 26 532 0
сегодня, в 18:04, 24 1487 1
сегодня, в 16:58, 36 2025 1
сегодня, в 15:06, 46 7783 0
Другие статьи по темам
Люди
Место