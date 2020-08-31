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Масочный режим и запрет массовых мероприятий в Тульской области продлен

Масочный режим и запрет массовых мероприятий в Тульской области продлен

принятые ранее ограничения будут действовать еще на неделю.

Губернатор Алексей Дюмин 31 августа внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, все предпринятые ранее ограничения продлены до 7 сентября включительно. 

В частности, сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться ТУТ

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