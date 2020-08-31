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В Тульской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Тульской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Гражданам напоминают о необходимости строгого соблюдения правил содержания животных.

В деревне Камышенка Суворовского района зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Информация подтверждена при лабораторном исследовании патологического материала от домашней свиньи, содержавшейся в лично-подсобном хозяйстве. Кроме того, диагноз подтвержден и Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии.

В связи с этим ведомство напоминает тем, кто содержит свиней, о необходимости строгого соблюдения правил содержания животных.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:24 −4
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