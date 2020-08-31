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В сентябре пройдут прямые линии с министрами Тульской области

В сентябре пройдут прямые линии с министрами Тульской области

Публикуем график.

В сентябре прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:

                       

Дата

Время

ФИО

Должность

2 сентября

10.00 - 11.00

Шевелева Алевтина Александровна

министр образования Тульской области

16 сентября

10.00 - 11.00

Степин Алексей Степанович

министр сельского хозяйства Тульской области

18 сентября

10.00 - 11.00

Эрк Алексей Алоисович

министр здравоохранения Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).

 

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