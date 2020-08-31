В сентябре пройдут прямые линии с министрами Тульской области

В сентябре прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:

Дата Время ФИО Должность 2 сентября 10.00 - 11.00 Шевелева Алевтина Александровна министр образования Тульской области 16 сентября 10.00 - 11.00 Степин Алексей Степанович министр сельского хозяйства Тульской области 18 сентября 10.00 - 11.00 Эрк Алексей Алоисович министр здравоохранения Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).