В сентябре пройдут прямые линии с министрами Тульской области
Публикуем график.
В сентябре прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:
|
Дата
|
Время
|
ФИО
|
Должность
|
2 сентября
|
10.00 - 11.00
|
Шевелева Алевтина Александровна
|
министр образования Тульской области
|
16 сентября
|
10.00 - 11.00
|
Степин Алексей Степанович
|
министр сельского хозяйства Тульской области
|
18 сентября
|
10.00 - 11.00
|
Эрк Алексей Алоисович
|
министр здравоохранения Тульской области
Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).
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