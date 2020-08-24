В Тульской области за неделю COVID-19 заразились 202 жителя
За весь период в регионе зафиксировано 9059 случаев заболевания.
По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 августа зарегистрировано 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 15 районов и городских округов.
Новые случаи не регистрировались в Арсеньевском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.
За последние сутки в Тульской области 30 случаев COVID-19.
259 жителей Тулы и других районов региона выздоровели от коронавируса. Общее количество выздоровевших за всё время наблюдения — 7792 человека.
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