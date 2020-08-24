Легенды отечественного рока в Туле

Группа образовалась в далеком 1989 году. Ее лидер Вадим Степанцов родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но в процессе житейских и творческих движений из названия исчезли две буквы. Артисты подготовили большой сольный концерт.

Как шутит ее лидер, «Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись». Ныне группа чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Новинки тоже будут!