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Легенды отечественного рока в Туле

Легенды отечественного рока в Туле

12 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока – группа «Бах!Компот».

Группа образовалась в далеком 1989 году. Ее лидер Вадим Степанцов родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но в процессе житейских и творческих движений из названия исчезли две буквы. Артисты подготовили большой сольный концерт. 
 
Как шутит ее лидер, «Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись». Ныне группа чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Новинки тоже будут!
 
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
 
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
 
Сб.-вс.: выходной

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:52 +4
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