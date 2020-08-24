С начала пандемии в Тульской области скончались 311 человек с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 18 пациентов. Это жители Тулы, Воловского, Донского, Киреевского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них четыре человека в возрасте 50-64 лет, остальные — старше 65 лет.
Как сообщает региональный оперштаб, у всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее количество умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 311 человек.
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