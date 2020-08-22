В Тульской области зарегистрировано 9 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки заразились еще 29 человек.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 29 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 22 августа, с начала пандемии общее количество заразившихся COVID-19 составляет 9 тысяч человек.
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За последние сутки в России выявлен 4 921 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 238 случаев (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах.
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