В Тульской области зарегистрировано 9 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 29 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 22 августа, с начала пандемии общее количество заразившихся COVID-19 составляет 9 тысяч человек.

За последние сутки в России выявлен 4 921 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 238 случаев (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах.