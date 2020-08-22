новости
новости
Регистрация
В Тульской области зарегистрировано 9 тысяч случаев коронавируса

В Тульской области зарегистрировано 9 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки заразились еще 29 человек.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 29 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 22 августа, с начала пандемии общее количество заразившихся COVID-19 составляет 9 тысяч человек.
 
Источник
 
 
 
За последние сутки в России выявлен 4 921 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 238 случаев (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах.  

 

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19
сегодня, в 11:36, 5 218 0
В Тульской области за всё время скончалось 304 человека с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за всё время скончалось 304 человека с коронавирусом
вчера, в 10:42, 0 1544 0
В Тульской области 30 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 30 новых случаев коронавируса
вчера, в 10:38, 3 3604 0
В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
20 августа, в 11:01, 4 5049 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:21 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусчисло зараженных коронавирусом
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19
В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19
Массовое ДТП с трамваем в Туле попало на видеорегистратор
Массовое ДТП с трамваем в Туле попало на видеорегистратор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.