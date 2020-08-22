В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19
За это же время выздоровели 40 человек
По официальным данным, за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано три смерти пациентов, у которых был коронавирус. Таким образом, по состоянию на утро 22 августа в нашем регионе зарегистрировано 307 случаев гибели людей с COVID-19.
Выздоровели 40 человек, а общее количество нарастающим итогом — 7 тыс. 737.
сегодня, в 11:21, 18 419 0
вчера, в 10:42, 0 1544 0
вчера, в 10:38, 3 3604 0
20 августа, в 11:01, 4 5049 0
Другие статьи по темам
Место