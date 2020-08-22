В Тульской области за сутки скончались еще три пациента с COVID-19

За это же время выздоровели 40 человек

По официальным данным, за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано три смерти пациентов, у которых был коронавирус. Таким образом, по состоянию на утро 22 августа в нашем регионе зарегистрировано 307 случаев гибели людей с COVID-19.

Выздоровели 40 человек, а общее количество нарастающим итогом — 7 тыс. 737.