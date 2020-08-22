Кубок губернатора Тульской области по хоккею: «Академия Михайлова» сыграет с ярославским «Локо»

«Академия Михайлова» смогла пробиться в полуфинал Кубка. В субботу, 22 августа стартует первый полуфинал, в котором новомосковские хоккеисты сыграют с ярославским «Локо». Начало игры в 13.00.

В вечернем матче, который пройдет в 17.00, сыграют «Атлант» и «Мамонты Югры».

В Новомосковске в 13.00 сыграют «Сибирские снайперы» и «СКА-Варяги», а в 17.00 — «Чайка» и «Тайфун».

Напомним, с 18 по 23 августа в Ледовом дворце проходит Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России.