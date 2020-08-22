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Кубок губернатора Тульской области по хоккею: «Академия Михайлова» сыграет с ярославским «Локо»

Кубок губернатора Тульской области по хоккею: «Академия Михайлова» сыграет с ярославским «Локо»

Начало матча в 13.00.

«Академия Михайлова» смогла пробиться в полуфинал Кубка. В субботу, 22 августа стартует первый полуфинал, в котором новомосковские хоккеисты сыграют с ярославским «Локо». Начало игры в 13.00.
 
В вечернем матче, который пройдет в 17.00, сыграют «Атлант» и «Мамонты Югры».
 
В Новомосковске в 13.00 сыграют «Сибирские снайперы» и «СКА-Варяги», а в 17.00 — «Чайка» и «Тайфун».
 
Напомним, с 18 по 23 августа в Ледовом дворце проходит Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России.
 
Большой фоторепортаж с открытия Ледового дворца смотрите ЗДЕСЬ.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:20 0
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