Самый богатый и один из самых бедных депутатов тульской гордумы оказались однофамильцами

Самым богатым депутатом Тульской городской Думы, согласно декларациям за 2019 год, стал Сергей Кузнецов. Он заработал 45 512 742 руб.

У него в собственности – два жилых дома (266 и 46 кв. м.), четвертая доля в ещё одном доме (74 кв. м.), а также земельный участок почти в десять соток и 1/4 доля участка площадью 1500 кв. м. Из транспортных средств – Audi A4 1998 года выпуска.

Одним из самых скромных по уровню доходов депутатов стал однофамилец Сергея Кузнецова – Анатолий Кузнецов. Он задекларировал 231 282 руб. В собственности – участок в 60 соток и жилой дом в 52 квадрата, а также два внедорожника – отечественная «Нива» и Mitsubishi Outlander.