В Черни неизвестные садисты сожгли коробку с котятами

Фото: tula.aif.ru

Жуткое происшествие случилось рядом с домом № 8 по ул. Вознесенского.

В Черни, возле дома № 8 на улице Вознесенского, несколько дней стояла коробка, в которой жила кошка с четырьмя котятами. Местная детвора часто играла с животными.

Как пишет «АиФ в Туле» со ссылкой на местных жителей, в ночь на 18 августа неизвестные сожгли коробку и котят:

«Дети их обожали, все время таскали и играли с ними, да и не мешали они никому. Становится страшно, то, что такое делают люди».

Выжил только один детеныш и мама-кошка. После трагедии она долго сидела возле кучки пепла и до сих пор отказывается от еды.