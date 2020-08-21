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Выходные в Тульской области будут тёплыми и пасмурными
Фото: yandex.com

Выходные в Тульской области будут тёплыми и пасмурными

В субботу ожидается небольшой дождь, в воскресенье – без осадков.

По данным сайта «Метеоинфо», 22 и 23 августа в Тульской области ожидается переменная облачность. В субботу – небольшой дождь (до 1 мм), в воскресенье без осадков.

Ветер переменный, до трёх метров в секунду. Температура воздуха ночью – 9-10 градусов тепла, днём – от +20 до +24. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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