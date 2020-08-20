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В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом

В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области за сутки скончались четыре человека с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умер 301 житель с COVID-19.

Отметим, что подробную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать один раз в неделю – по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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