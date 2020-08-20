В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Тульской области за сутки скончались четыре человека с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умер 301 житель с COVID-19.
Отметим, что подробную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать один раз в неделю – по понедельникам.
сегодня, в 10:48, 4 963 -1
сегодня, в 10:36, 31 1130 2
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
вчера, в 12:03, 32 6234 1
вчера, в 10:50, 2 1428 1
Другие статьи по темам
Место