Тульский военный переехал вылетевшего через лобовое стекло пассажира

Старший лейтенант получил три года колонии-поселения и должен выплатить 1,7 млн причиненного ущерба.

Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего. Старший лейтенант контрактной службы Захаров обвинялся в ДТП, в результате которого погиб его пассажир.

Как установили следствие и суд, всё произошло вечером 23 января этого года на автодороге «Каспий Р-22» в районе Серебряных Прудов Московской области. Захаров вел автомобиль, в салоне находились трое не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров.

Подсудимый не справился с управлением, выехал на встречку и там столкнулся с другой машиной.

«При столкновении пассажир Ф. вылетел через лобовое стекло из автомобиля, и транспортное средство, продолжив движение, наехало на него. В результате ДТП Ф. получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, от которых он скончался, а Б. и Б1. получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред их здоровью», — сообщили Myslo в Управлении судебного департамента региона.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором ему назначено 3 года колонии-поселения с двухлетним запретом садиться за руль. Кроме того, суд постановил выплатить родственникам погибшего 1,1 млн рублей и 600 тыс. рублей пострадавшему Б.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.