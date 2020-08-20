новости
новости
Регистрация
В Тульской области 27 новых случаев коронавируса

В Тульской области 27 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 47 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 8941 житель. На данный момент вылечились уже 7 658 человек.

 

За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса, зафиксировано 110 летальных исходов, выздоровели 6 090 человек.

Всего в стране выявлено 942 106 случаев коронавируса, зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровели 755 513 человек.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
сегодня, в 11:01, 4 692 0
Врач назвал противопоказания при вакцинации от COVID-19
Мир
Врач назвал противопоказания при вакцинации от COVID-19
сегодня, в 10:36, 31 1130 2
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
Жизнь Тулы и области
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
вчера, в 12:03, 32 6236 1
В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом
вчера, в 10:50, 2 1428 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:48 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
В Тульской области за всё время скончался 301 человек с коронавирусом
Кинотеатр «Синема Парк» приглашает туляков на показ с обсуждением фильма «Психо»
Кинотеатр «Синема Парк» приглашает туляков на показ с обсуждением фильма «Психо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.