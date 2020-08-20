В Тульской области 27 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 47 человек.
По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 8941 житель. На данный момент вылечились уже 7 658 человек.
За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса, зафиксировано 110 летальных исходов, выздоровели 6 090 человек.
Всего в стране выявлено 942 106 случаев коронавируса, зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровели 755 513 человек.
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