Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 47 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 8941 житель. На данный момент вылечились уже 7 658 человек.

За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса, зафиксировано 110 летальных исходов, выздоровели 6 090 человек.

Всего в стране выявлено 942 106 случаев коронавируса, зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровели 755 513 человек.