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Туляки приготовили в Подмосковье 320-килограммовую шарлотку: видео
Кадр из видео

Туляки приготовили в Подмосковье 320-килограммовую шарлотку: видео

Тульская область презентовала туристический потенциал региона в военно-патриотическом парке «Патриот».

Тульская область стала первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в «Патриоте». Это стало возможным благодаря Алексею Дюмину.

В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади гостям парка рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, и, конечно, о праздновании 500-летия Тульского кремля.

По инициативе Министерства обороны РФ специально для праздника была приготовлена самая большая в России шарлотка, шириной 2,5 и длиной 7,2 метра, весом в 320 килограммов. Тульскую ярмарку посетил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

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