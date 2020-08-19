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В Донском мужчина забил до смерти свою сожительницу и вырезал её органы

В Донском мужчина забил до смерти свою сожительницу и вырезал её органы

Ближайшие девять с половиной лет изверг проведёт в колонии строгого режима.

Донской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В новогодние праздники мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Вспыхнула ссора, злоумышленник жестоко избил женщину, нанеся ей около 30 ударов ногой по голове и туловищу. Несчастная скончалась на месте.

После этого преступник лезвием от бритвенного станка вспорол жертве живот, извлек из брюшной полости часть внутренних органов и выбросил их в мусорный контейнер. Труп он спрятал в чемодан, который сбросил в овраг. Суд приговорил злоумышленника к 9,5 годам колонии строгого режима.

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