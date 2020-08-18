новости
новости
Регистрация
В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы

В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы

За 4,5 месяца здесь вылечили более 1200 пациентов.

В Туле закрылся инфекционный госпиталь на базе детской областной больницы. Как сообщает региональный минздрав, сейчас в 4-этажном корпусе ведется дезинфекция. Из здания вывозят медицинское оборудование, мебель.

К началу сентября корпус детской областной больницы будет готов к приему маленьких пациентов.

Напомним, инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса был развернут в апреле в палатно-боксированном корпусе детской областной больницы.

В госпитале работали более 250 сотрудников медучреждений Тулы и области. Также пациентам с COVID-19 оказывали помощь студенты и ординаторы медицинских учебных заведений. Сейчас медики вернулись к прежнему режиму работы.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
сегодня, в 11:00, 6 1041 -1
В Тульской области 28 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 28 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:39, 6 2452 -1
В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
вчера, в 15:30, 4 3158 -3
В Тульской области тесты на коронавирус сдали более 200 тысяч жителей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области тесты на коронавирус сдали более 200 тысяч жителей
вчера, в 14:59, 9 4328 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:22 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусный госпиталькоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке воры «оформили скидку» на детскую одежду через форточку
В Богородицке воры «оформили скидку» на детскую одежду через форточку
Уголовное дело в отношении бывшего директора СК «Фаворит» направили в суд
Уголовное дело в отношении бывшего директора СК «Фаворит» направили в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.