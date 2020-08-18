В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы

За 4,5 месяца здесь вылечили более 1200 пациентов.

В Туле закрылся инфекционный госпиталь на базе детской областной больницы. Как сообщает региональный минздрав, сейчас в 4-этажном корпусе ведется дезинфекция. Из здания вывозят медицинское оборудование, мебель.

К началу сентября корпус детской областной больницы будет готов к приему маленьких пациентов.

Напомним, инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса был развернут в апреле в палатно-боксированном корпусе детской областной больницы.

В госпитале работали более 250 сотрудников медучреждений Тулы и области. Также пациентам с COVID-19 оказывали помощь студенты и ординаторы медицинских учебных заведений. Сейчас медики вернулись к прежнему режиму работы.