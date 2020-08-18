Уголовное дело в отношении бывшего директора СК «Фаворит» направили в суд

По версии следствия, из-за его действий пострадали 453 участника долевого строительства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «СК «Фаворит». Ему вменяют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов).

По версии следствия, при строительстве четырех многоквартирных жилых домов в 1-м Юго-Восточном микрорайоне, бывший руководитель совершил ряд неправомерных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации. Более 100 млн рублей, которые предназначались для завершения строительства многоквартирных домов, были взяты из денег дольщиков.

«В итоге два многоквартирных дома введены в эксплуатацию со значительным нарушением сроков (свыше полугода), строительство еще двух многоквартирных жилых домов до настоящего времени не завершено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, бывший директор СК «Фаворит» злостно уклонился от исполнения 31 судебного решения о взыскании с общества в пользу участников долевого строительства неустоек, штрафов, компенсации морального вреда.

453 дольщикам причинен ущерб на общую сумму более 790 млн рублей.

В настоящее время ООО признано судом несостоятельным (банкротом). По требованию прокуратуры области на имущество обвиняемого общей стоимостью 46,5 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы.