Уголовное дело в отношении бывшего директора СК «Фаворит» направили в суд
По версии следствия, из-за его действий пострадали 453 участника долевого строительства.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «СК «Фаворит». Ему вменяют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов).
По версии следствия, при строительстве четырех многоквартирных жилых домов в 1-м Юго-Восточном микрорайоне, бывший руководитель совершил ряд неправомерных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации. Более 100 млн рублей, которые предназначались для завершения строительства многоквартирных домов, были взяты из денег дольщиков.
«В итоге два многоквартирных дома введены в эксплуатацию со значительным нарушением сроков (свыше полугода), строительство еще двух многоквартирных жилых домов до настоящего времени не завершено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Кроме того, бывший директор СК «Фаворит» злостно уклонился от исполнения 31 судебного решения о взыскании с общества в пользу участников долевого строительства неустоек, штрафов, компенсации морального вреда.
453 дольщикам причинен ущерб на общую сумму более 790 млн рублей.
В настоящее время ООО признано судом несостоятельным (банкротом). По требованию прокуратуры области на имущество обвиняемого общей стоимостью 46,5 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы.
Напомним, Арбитражный суд Тульской области 18 июля 2019 года признал банкротом ООО «Строительная компания «Фаворит», которая занималась строительством ЖК «Юго-Восточный» и ЖК «Времена года» – в общей сложности 13 домов. В них было купили квартиры более 900 человек по договорам долевого строительства.
По факту нецелевого использовании средств дольщиков (ч. 4 ст. 160 УК РФ) директор компании стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили 14 марта 2019 года.
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