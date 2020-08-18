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В Богородицке воры «оформили скидку» на детскую одежду через форточку
Изображение Michael Kauer с сайта Pixabay.

В Богородицке воры «оформили скидку» на детскую одежду через форточку

Подозреваемыми оказались представители цыганского этноса.

В Богородицке Тульской области полицейские раскрыли необычную кражу из магазина одежды. Предполагается, что несколько представителей цыганского этноса обратили внимание на то, что в торговой точке открыта форточка. Одна из женщин предложила воспользоваться этим, чтобы похитить товар.
 
«Убедившись, что их действия незаметны, злоумышленники выбросили на улицу различную детскую одежду, продававшуюся в магазине. Затем, свободно покинув магазин без покупок и подойдя к форточке с другой стороны, подобрали всё выброшенное», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сейчас стражи порядка продолжают работу по выяснению всех деталей происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:43 +4
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Место
Тульская областьБогородицк

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