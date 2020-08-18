В Богородицке воры «оформили скидку» на детскую одежду через форточку

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В Богородицке Тульской области полицейские раскрыли необычную кражу из магазина одежды. Предполагается, что несколько представителей цыганского этноса обратили внимание на то, что в торговой точке открыта форточка. Одна из женщин предложила воспользоваться этим, чтобы похитить товар.

«Убедившись, что их действия незаметны, злоумышленники выбросили на улицу различную детскую одежду, продававшуюся в магазине. Затем, свободно покинув магазин без покупок и подойдя к форточке с другой стороны, подобрали всё выброшенное», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сейчас стражи порядка продолжают работу по выяснению всех деталей происшествия.