За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 224 человека
Об этом сообщает региональный оперштаб.
С 11 по 17 августа 252 жителя Тулы и других районов области выздоровели от коронавируса. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 7533 человека.
За минувшую неделю зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов.
Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском и Чернском районах.
За весь период в области зарегистрировано 8857 случаев заболевания.
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