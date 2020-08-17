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За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 224 человека

За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 224 человека

Об этом сообщает региональный оперштаб.

С 11 по 17 августа 252 жителя Тулы и других районов области выздоровели от коронавируса. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 7533 человека.

За минувшую неделю зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов.

Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском и Чернском районах.

За весь период в области зарегистрировано 8857 случаев заболевания.

Сюжет: Коронавирус
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