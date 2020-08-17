С начала пандемии в Тульской области от COVID-19 умерли 293 человека

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 16 пациентов. Это жители Тулы, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского районов в возрасте от 60 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 293 человека.