новости
новости
Регистрация
Провал грунта в центре Тулы возник из-за повреждения канализационного коллектора

Провал грунта в центре Тулы возник из-за повреждения канализационного коллектора

Сотрудники «Тулагорводоканала» готовятся к замене аварийного участка.

Администрация Тулы прокомментировала аварийную ситуацию на пересечении улиц Революции и Дмитрия Ульянова, из-за которой на проезжей части провалился асфальт.

Сообщается, что это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Временно ограничено движение транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выехал на место аварии.

Также там находятся все оперативные службы города. Специалисты «Тулагорводоканала» ведут подготовительные работы для замены аварийного участка коллектора.

Администрация города Тулы приносит тулякам извинения за временные неудобства.

Галерея
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 1
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 2
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 3
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 4
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 5
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 6
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 7
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 8
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 9
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыпровал грунтааварийная ситуацияремонтные работы
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге
Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.