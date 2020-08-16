Провал грунта в центре Тулы возник из-за повреждения канализационного коллектора

Администрация Тулы прокомментировала аварийную ситуацию на пересечении улиц Революции и Дмитрия Ульянова, из-за которой на проезжей части провалился асфальт.

Сообщается, что это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Временно ограничено движение транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выехал на место аварии.

Также там находятся все оперативные службы города. Специалисты «Тулагорводоканала» ведут подготовительные работы для замены аварийного участка коллектора.

Администрация города Тулы приносит тулякам извинения за временные неудобства.