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В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
Фото: vk.com/tulainpast

В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж

Домик будет перенесён на территорию краеведческого музея. Энтузиасты продолжают сбор средств на его восстановление.

Накануне неравнодушные туляки во главе с Михаилом Тенцером приступили к разбору старинной водоразборной будки. Это уникальное сооружение будет перенесено во двор краеведческого музея.

За день волонтёры успели немало – аккуратно сняли обрешётку фасадов, разобрали кровлю, часть стропил и увезли около 250 промаркированных элементов здания на консервацию. Работы продолжаются. Также активисты продолжают сбор средств на восстановление домика – уже собрано 85900 рублей.

Если вы хотите помочь сохранить исторический объект – все подробности можно найти здесь.

Галерея
Спасение водоразборной будки, Фото: 1
Спасение водоразборной будки, Фото: 2
Спасение водоразборной будки, Фото: 3
Спасение водоразборной будки, Фото: 4
Спасение водоразборной будки, Фото: 5
Спасение водоразборной будки, Фото: 6
Спасение водоразборной будки, Фото: 7
Спасение водоразборной будки, Фото: 8
Спасение водоразборной будки, Фото: 9
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