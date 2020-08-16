В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж

Фото: vk.com/tulainpast

Домик будет перенесён на территорию краеведческого музея. Энтузиасты продолжают сбор средств на его восстановление.

Накануне неравнодушные туляки во главе с Михаилом Тенцером приступили к разбору старинной водоразборной будки. Это уникальное сооружение будет перенесено во двор краеведческого музея.

За день волонтёры успели немало – аккуратно сняли обрешётку фасадов, разобрали кровлю, часть стропил и увезли около 250 промаркированных элементов здания на консервацию. Работы продолжаются. Также активисты продолжают сбор средств на восстановление домика – уже собрано 85900 рублей.