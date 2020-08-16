Провал на ул. Революции: водоснабжение домов не нарушено

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В воскресенье, 16 августа, в районе пересечения ул. Революции и ул. Дмитрия Ульянова произошел провал грунта из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм.

На место аварии прибыли глава администрации города Дмитрий Миляев, представители АО «Тулагорводоканал» и все оперативные службы города. Были приняты меры по ограничению движения транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева, а место провала было своевременно огорожено.

Сотрудники «Тулагорводоканала» приступили к ликвидации аварии. Пресс-служба администрации Тулы сообщает, что водоснабжение и водоотведение не нарушено, работы планируется провести без отключения систем жизнеобеспечения.