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В Арсеньевском районе ищут лесных браконьеров
Фото: zarinray.ru

В Арсеньевском районе ищут лесных браконьеров

Злоумышленники незаконно срубили 14 сосен. Сумма ущерба – более 800 тысяч рублей.

Прокуратура Арсеньевского района Тульской области провела проверку исполнения законодательства об охране и защите лесов. Выяснилось, что в Сороколетовском участковом лесничестве «Белевская дача» были незаконно вырублены 14 сосен.

Ущерб, причиненный лесному фонду страны, составил более 800 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Его расследование находится на контроле в прокуратуре.

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Тульская областьАрсеньевский район

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