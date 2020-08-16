новости
новости
Регистрация
В Туле судебный пристав установила областной рекорд в беге на 3000 метров
Фото из личного архива А. Якоби

В Туле судебный пристав установила областной рекорд в беге на 3000 метров

Анастасия Якоби преодолела дистанцию за 9 минут и 8 секунд. Теперь она представит Тульскую область на Чемпионате ЦФО.

Завершились чемпионат и первенство Тульской области по легкой атлетике, где стали известны лучшие спортсмены региона в беге на разные дистанции, прыжках в длину и высоту, толкании ядра и тройном прыжке.

В ходе соревнований было обновлено несколько региональных рекордов. Одной из рекордсменок стала Анастасия Якоби – младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов межрайонного отделения судебных приставов по ОУПДС г. Тулы.

Девушка преодолела дистанцию в 3000 метров за 9 минут и 8,35 секунд. По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тульской области, которая представит регион на Чемпионате ЦФО по легкой атлетике.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
рекорд Тульской областибеглегкая атлетикасудебный приставУФССП России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Провал на ул. Революции: водоснабжение домов не нарушено
Провал на ул. Революции: водоснабжение домов не нарушено
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.