В Туле судебный пристав установила областной рекорд в беге на 3000 метров

Фото из личного архива А. Якоби

Анастасия Якоби преодолела дистанцию за 9 минут и 8 секунд. Теперь она представит Тульскую область на Чемпионате ЦФО.

Завершились чемпионат и первенство Тульской области по легкой атлетике, где стали известны лучшие спортсмены региона в беге на разные дистанции, прыжках в длину и высоту, толкании ядра и тройном прыжке.

В ходе соревнований было обновлено несколько региональных рекордов. Одной из рекордсменок стала Анастасия Якоби – младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов межрайонного отделения судебных приставов по ОУПДС г. Тулы.

Девушка преодолела дистанцию в 3000 метров за 9 минут и 8,35 секунд. По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тульской области, которая представит регион на Чемпионате ЦФО по легкой атлетике.