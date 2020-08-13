В Щекино электричка сбила мужчину

Фото: ЛО МВД РФ на станции Тула.

Как стало известно Myslo, днем 13 августа в Щекино электропоезд сбил мужчину. Информация о происшествии на пешеходном настиле через железнодорожные пути в районе ул. Болдина поступила около полудня.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что ему было 63 года.

«По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом. Для предотвращения факта наезда машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не представилось возможным», – сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула. Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности, поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров. Поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Обновлено в 16.09: добавлены информация о возрасте пострадавшего и комментарий транспортной полиции.