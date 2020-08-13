новости
новости
Регистрация
В Туле в ДТП пострадал маленький ребенок
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле в ДТП пострадал маленький ребенок

В момент столкновения малыш находился в специальном детском удерживающем устройстве, и поэтому обошлось без серьезных травм.

Накануне вечером в Туле, в проезде Энергетиков, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В момент столкновения 1,5-годовалый мальчик был в специальном детском удерживающем устройстве, и поэтому обошлось без серьезных травм. Однако его всё же госпитализировали.
 
 
«Молодой человек 1994 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, под управлением молодого человека 1991 года рождения. Ребенок находился в первом транспортном средстве», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!  
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДавтоаварияпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять бомбоубежищ в Тульской области отремонтируют по решению суда
Пять бомбоубежищ в Тульской области отремонтируют по решению суда
Министр здравоохранения Тульской области ответит на вопросы туляков
Министр здравоохранения Тульской области ответит на вопросы туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.