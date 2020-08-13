В Туле в ДТП пострадал маленький ребенок

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В момент столкновения малыш находился в специальном детском удерживающем устройстве, и поэтому обошлось без серьезных травм.

Накануне вечером в Туле, в проезде Энергетиков, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В момент столкновения 1,5-годовалый мальчик был в специальном детском удерживающем устройстве, и поэтому обошлось без серьезных травм. Однако его всё же госпитализировали.

«Молодой человек 1994 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, под управлением молодого человека 1991 года рождения. Ребенок находился в первом транспортном средстве», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!