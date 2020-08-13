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Команды КВН приглашают поучаствовать в тульской Оружейной лиге
Фото из архива Myslo.

Команды КВН приглашают поучаствовать в тульской Оружейной лиге

Первая игра стартует уже 6 сентября.

Оружейная лига КВН объявила о старте нового сезона. Первая игра состоится 6 сентября в 17.00 на сцене ГКЗ. Сколько зрителей смогут присутствовать на мероприятии, станет известно позже — решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Редакторы лиги — тульские КВНщики Евгений Лазукин и Илья Запольский.

Для участия в сезоне приглашаются команды КВН. Заявку можно оставить здесь.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:04 0
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