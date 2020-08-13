Команды КВН приглашают поучаствовать в тульской Оружейной лиге

Фото из архива Myslo.

Оружейная лига КВН объявила о старте нового сезона. Первая игра состоится 6 сентября в 17.00 на сцене ГКЗ. Сколько зрителей смогут присутствовать на мероприятии, станет известно позже — решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Редакторы лиги — тульские КВНщики Евгений Лазукин и Илья Запольский.

Для участия в сезоне приглашаются команды КВН. Заявку можно оставить здесь.

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