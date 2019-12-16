На Новогоднем Кубке КВН определили обладателя путевки на «КиВиН-2020»: фоторепортаж

15 декабря в Тульском областном центре молодежи разыграли путевку на популярный среди КВНщиков фестиваль «КиВиН-2020». Обладателя заветного приза выбирало жюри в рамках «Новогоднего Кубка КВН оружейной столицы». К слову, это мероприятие проходит в нашем регионе уже второй раз.

В фестивале приняли участие 11 команд из Тулы и Тульской области. В жюри были Александр Ковалев (генеральный директор ООО «Полипласт-Новомосковск», Илья Тихомиров (заместитель министра по молодежной политике региона), Евгений Лазукин (редактор Оружейной лиги КВН), Алексей Чернышев (чемпион Оружейной лиги в составе команды «Решка»), Манучар Пипия (заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократный чемпион России и Европы, обладатель Кубка мира).

На игре также присутствовали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр молодежной политики Алексей Давлетшин.

Больше часа команды удивляли и веселили зрителей. КВНщики приглашали членов жюри на медленные танцы, ссорились между собой, мирились и так волновались, что иногда забывали слова.

Вне конкурса выступила сборная финалистов Оружейной лиги-2019 (команды «Рожала, знаю!», «Задняя парта», «Самая любимая», «Любимая команда Льва Николаевича»).

итоги новогоднего кубка квн

Гран-при фестиваля и путевку на «КиВиН-2020» завоевала тульская команда «Аривидерчи».

Лучшей КВНщицей стала Арина Гафиатуллина («Сборная школы № 10»).

Лучший КВНщик — Арсен Саакян («Се Ля Ви», Тула)

Лучшая шутка — «Ясногорск сити», Ясногорск.

«Дебют-2019» — «Шиворот навыворот», Узловая.

Главный приз — путевку в Сочи — подарила компания «Полипласт-Новомосковск».