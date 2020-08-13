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В Туле на ул. Демонстрации строят Центр уличного баскетбола
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле на ул. Демонстрации строят Центр уличного баскетбола

Уникальный для Тульской области спортивный объект планируют открыть в середине сентября.

Реконструкция спортивной площадки в самом центре Тулы – возле сквера Памяти воинов-интернационалистов – началась 11 августа. Администрация города подписала договор с ООО «Российская Федерация Баскетбола» о строительстве улично-спортивного комплекса.

Рабочие уже разобрали старую спортивную площадку и приступили к монтажным работам. Уличный баскетбол – стритбол – в прошлом году стал Олимпийским видом спорта. В Туле он уже пользуется спросом.

Михаил Трунов

– В прошлом году в Туле построили две площадки для уличного баскетбола – на Пролетарской набережной и на Центральном стадионе, но этот проект не имеет аналогов в нашем регионе, – отметил начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Трунов. – Площадка будет соответствовать последним требованиям и позволит проводить в Туле соревнования всероссийского уровня.

Центр уличного баскетбола будет представлять собой спортивную зону с баскетбольной и пятью стритбольными площадками, с переносными и стационарными трибунами, с акриловым покрытием «Хард». По периметру обустроят легкоатлетические дорожки, проведут работы по благоустройству и озеленению. Это будет открытый объект полностью доступный для жителей. Планируется, что он откроется уже в середине сентября.

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