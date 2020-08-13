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Супер-сервисы: что за туляков сделают сайты госуслуг
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Супер-сервисы: что за туляков сделают сайты госуслуг

В правительстве Тульской области прошел брифинг по развитию электронных услуг в регионе.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что, по данным Росстата, 83,4% жителей Тульской области получают госуслуги в электронной форме. С каждым годом эта цифра растет.

На региональном портале госуслуг доступны 232 электронные формы получения услуг в различных сферах. С начала года уже оказано более 2,5 млн электронных услуг – это вдвое выше, чем за 7 месяцев 2019 года.

– Период пандемии коронавируса подтвердил, что услуги в электронном виде – это не только удобно, но и позволяет заявителю минимизировать риски для здоровья, – отметил Ярослав Раков.

На федеральном портале госуслуг с июля можно было получить выплаты на всех детей от 3 до 16 лет. Этой возможностью воспользовались более 133 тысяч жителей Тульской области.

Электронные заявления на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты семьям на ребенка в возрасте от трёх до семи лет более 5000 человек – они получили деньги на банковские карты без каких-либо дополнительных действий.

Ежедневно одиннадцатиклассники просматривают на региональном портале результаты ЕГЭ – в день насчитывается около 1800 просмотров. Более 22,5 тысяч детей через портал госуслуг были записаны в школы и детские сады – это более 90% всех поданных заявлений.

Для получения услуг в электронном виде необходимо иметь учетную запись в ЕСИА. Подтвердить её можно, не выходя из дома – через онлайн-банкинг в «Сбербанке», «Тинькофф банке», «Почта Банке» или «ВТБ» (если заявитель – клиент одного из этих банков).Тульская область входит в ТОП-5 субъектов РФ по соответствию портала госуслуг критериям качества – полноте, удобству, доступности, качеству отработки всех ведомств при оказании услуги. 

До конца этого года планируется перевести в электронный вид, при этом сократив количество предоставляемых документов,  такие услуги как включение в список на получение жилья детей-сирот, ряд услуг по лицензированию для предпринимателей. В разделе «Мое здоровье» появится запись на прием к врачу по направлению.

По словам Ракова, его ведомство проводит цифровую трансформацию 81 услуги: анализирует административные регламенты и документы, которые запрашивают от граждан в процессе оказания услуг – насколько они необходимы, не избыточны ли. В основном это услуги градостроительной деятельности, различные виды разрешений, социальные пособия. 

Сервис «Рождение ребенка» Раков назвал супер-сервисом. Или проактивным. Суть проактивной услуги в том, что госорганы оказывают услугу гражданину при наступлении определенного случая, без заявлений со стороны граждан. Например, получение свидетельства о рождении ребенка и его СНИЛС. Аналогично автоматически формируются документы на получение материнского капитала и его использование, например, в части погашения кредита.

По словам директора МФЦ Тульской области Екатерины Солтановой, в среднем многофункциональные центры за неделю оказывают более  41000 различных услуг. Предварительная запись на приём доступна на 2 недели вперед, для записи нужна учетная запись портала госуслуг. Более 70% услуг можно получить в электронном виде. Полный их перечень – здесь.

На официальном сайте ПФР клиентам доступно свыше 50 электронных сервисов. Жители могут в режиме онлайн подать заявление о назначении и доставке пенсии, выдаче справки о выплатах, о назначении ежемесячной денежной выплаты и многое другое.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:20 0
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