За сутки в Тульской области выявлено 31 заражение COVID-19
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8664 случая заболевания.
По данным федерального оперативного штаба, за сутки в Тульской области подтвержден еще 31 случай коронавируса. При этом 41 человек выздоровел.
Общая статистика по региону выглядит так – 8664 случая заболевания и 7322 случая выздоровления.
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