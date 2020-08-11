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За сутки в Тульской области выявлено 31 заражение COVID-19

За сутки в Тульской области выявлено 31 заражение COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8664 случая заболевания.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в Тульской области подтвержден еще 31 случай коронавируса. При этом 41 человек выздоровел.

Общая статистика по региону выглядит так – 8664 случая заболевания и 7322 случая выздоровления.

 

Сюжет: Коронавирус
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