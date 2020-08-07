За сутки в Тульской области 31 новый случай COVID-19

Об этом сообщает московский оперштаб.

За сутки в Тульской области 31 новый случай коронавируса, выздоровел 41 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период COVID-19 заразились 8 537 жителей региона, выздоровели 7 174 человека.

За сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, зафиксировано 119 летальных исходов, выздоровели 7 235 человек.

Всего в стране выявлено 877 135 случаев коронавируса, зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровели 683 592 человека.