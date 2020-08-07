За сутки в Тульской области 31 новый случай COVID-19
Об этом сообщает московский оперштаб.
За сутки в Тульской области 31 новый случай коронавируса, выздоровел 41 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период COVID-19 заразились 8 537 жителей региона, выздоровели 7 174 человека.
За сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, зафиксировано 119 летальных исходов, выздоровели 7 235 человек.
Всего в стране выявлено 877 135 случаев коронавируса, зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровели 683 592 человека.
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