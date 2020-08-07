новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области 31 новый случай COVID-19

За сутки в Тульской области 31 новый случай COVID-19

Об этом сообщает московский оперштаб.

За сутки в Тульской области 31 новый случай коронавируса, выздоровел 41 человек. 

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период COVID-19 заразились 8 537 жителей региона, выздоровели 7 174 человека.

 

За сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, зафиксировано 119 летальных исходов, выздоровели 7 235 человек.

Всего в стране выявлено 877 135 случаев коронавируса, зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровели 683 592 человека.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области скончались еще пять человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще пять человек с коронавирусом
сегодня, в 10:58, 2 645 0
В Туле полиция усилит проверку соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутках
Жизнь Тулы и области
В Туле полиция усилит проверку соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутках
сегодня, в 09:47, 65 1538 -1
С начала пандемии в Тульской области умер 261 человек с COVID-19
Жизнь Тулы и области
С начала пандемии в Тульской области умер 261 человек с COVID-19
вчера, в 11:05, 50 2369 -1
В Тульской области 32 новых случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 32 новых случая коронавируса
вчера, в 10:54, 53 2658 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области скончались еще пять человек с коронавирусом
В Тульской области скончались еще пять человек с коронавирусом
Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды
Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.