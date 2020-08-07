Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды

Третий день остаются без водоснабжения жители многоквартирного дома №46 по ул. Щегловская Засека. Обращения в аварийную службу, к чиновникам и коммунальщикам пока не дают результата. Рассказывают жители:

– 5 августа во всем Пролетарском округе отключили воду — готовили систему к зиме. Но, видимо, когда воду дали, где-то прорвало трубу. Коммуникации, идущие к нашему дому, проходят через территорию организации «Тулалес». Так вот представителей управляющей компании не пускают на территорию, чтобы отремонтировать трубы! Куда мы только не звонили, толку нет. Мы сидим без воды! У нас в доме живут семьи с детьми, пенсионеры. Как нам быть? Запасы воды кончились. Помогите!

Myslo запросил комментарий по ситуации в администрации Тулы.

Дом №46 по ул. Щегловская Засека был построен силами Тульского опытного лесхоза, который впоследствии реорганизовали в ГУП «Тулалес» и СО «Тулалесхоз». По решению суда водопроводная и канализационная сеть находились в хозяйственном ведении «Тулалеса».