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Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды

Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды

Отчаявшись добиться помощи, жители обратились в редакцию Myslo.

Третий день остаются без водоснабжения жители многоквартирного дома №46 по ул. Щегловская Засека. Обращения в аварийную службу, к чиновникам и коммунальщикам пока не дают результата. Рассказывают жители:

– 5 августа во всем Пролетарском округе отключили воду — готовили систему к зиме. Но, видимо, когда воду дали, где-то прорвало трубу. Коммуникации, идущие к нашему дому, проходят через территорию организации «Тулалес». Так вот представителей управляющей компании не пускают на территорию, чтобы отремонтировать трубы! Куда мы только не звонили, толку нет. Мы сидим без воды! У нас в доме живут семьи с детьми, пенсионеры. Как нам быть? Запасы воды кончились. Помогите!

Myslo запросил комментарий по ситуации в администрации Тулы.

 

Дом №46 по ул. Щегловская Засека был построен силами Тульского опытного лесхоза, который впоследствии реорганизовали в ГУП «Тулалес» и СО «Тулалесхоз». По решению суда водопроводная и канализационная сеть находились в хозяйственном ведении «Тулалеса».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:18 +3
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