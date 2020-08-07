В Тульской области скончались еще пять человек с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области умерли еще пять человек с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 266 жителей с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Алексей Эрк рассказал, что за весь период в Тульской области скончались 3% от общего числа заболевших COVID-19.

– Мы не говорим о том, что эти люди умерли сегодня. Правила статистики придуманы не нами. Статистический учет в здравоохранении определен нормативными документами.

Мы отмечаем, что большинство умерших — лица старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Для установления причины смерти проводятся определенные исследования, в том числе биопсия. На это нужно время, до 45 суток. Оперативная статистика — это те случаи, по которым проведены все необходимые исследования и экспертизы и точно установлено, что первопричина смерти — коронавирусная инфекция.