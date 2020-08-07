Жителям дома №46 по улице Щегловская Засека вернули воду
Поврежденный участок трубы пришлось заменить.
Как сообщили в редакцию жители дома № 46 по ул. Щегловская Засека, долгожданную воду им все-таки дали. Жильцы дома более двух дней сидели без воды.
В администрации Тулы сообщили:
– По данному адресу заменили 80 метров сгнившей металлической трубы на пластиковую силами организации «Тулалес». Водоснабжение восстановлено. Идёт регулировка давления.
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