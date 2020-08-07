Разлив мазута на комбайновом заводе: в отношении КИЗО администрации Тулы возбудили три дела

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Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов по публикациям СМИ о разливе мазута на комбайновом заводе провела проверку.

Установлено, что в нарушение положений ФЗ «Об охране окружающей среды» комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы не поставил на государственный учет в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, мазутохранилище и мазутонасосную станцию. Они размещены на бывшей территории ликвидированного комбайнового завода. Сейчас этот земельный участок принадлежит администрации МО Тула .

– Кроме того, не было обеспечено безопасное хранение остатков мазута, относящихся к отходам 3 класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, что привело к их разлитию из указанных емкостей на почву.

Исследования проб, отобранных специалистами на месте разлива нефтепродуктов, показали, что произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, а также окружающей среды, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Тульский природоохранный прокурор возбудил в отношении КИЗО дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с иными опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства и потребления), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

Председателю КИЗО внесено представление.

Напомним также, что по факту разлива мазута Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды).