Фото из архива Myslo.
Министр здравоохранения Тульской области объяснил показатели смертности в регионе от COVID-19
По словам Алексея Эрка, всё дело в статистике.
По данным федерального оперштаба на 5 августа, в регионе за последние сутки зафиксировали шесть смертей с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области 3% от общего числа заболевших COVID-19 скончались.
– Мы не говорим о том, что эти люди умерли сегодня. Правила статистики придуманы не нами. Статистический учет в здравоохранении определен нормативными документами.
Мы отмечаем, что большинство умерших — лица старшего возраста с хроническими заболеваниями.
Для установления причины смерти проводятся определенные исследования, в том числе биопсия. На это нужно время, до 45 суток. Оперативная статистика — это те случаи, по которым проведены все необходимые исследования и экспертизы и точно установлено, что первопричина смерти — коронавирусная инфекция.
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