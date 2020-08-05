Министр здравоохранения Тульской области объяснил показатели смертности в регионе от COVID-19

Фото из архива Myslo.

По словам Алексея Эрка, всё дело в статистике.

По данным федерального оперштаба на 5 августа, в регионе за последние сутки зафиксировали шесть смертей с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области 3% от общего числа заболевших COVID-19 скончались.

– Мы не говорим о том, что эти люди умерли сегодня. Правила статистики придуманы не нами. Статистический учет в здравоохранении определен нормативными документами.

Мы отмечаем, что большинство умерших — лица старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Для установления причины смерти проводятся определенные исследования, в том числе биопсия. На это нужно время, до 45 суток. Оперативная статистика — это те случаи, по которым проведены все необходимые исследования и экспертизы и точно установлено, что первопричина смерти — коронавирусная инфекция.