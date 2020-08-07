Тульский молочный комбинат запускает СУПЕРАКЦИЮ!

Стать участником акции очень просто.

До 31 августа купите в любой торговой точке Тульской области 200-граммовую упаковку сыра «Ровель» Тульского молочного комбината. Обязательно сохраните кассовый чек на покупку и упаковку от сыра. Они нужны для регистрации участников акции. Отсканируйте QR-код на упаковке сыра. Перейдите по нему на сайт акции www.tulamilk.info и подтвердите согласие с правилами рекламной акции. Затем перейдите по ссылке на электронную почту акции – promo@tulamilk.ru - и напишите письмо, в котором обязательно укажите свои ФИО, контактный телефон, номер чека. К письму нужно обязательно прикрепить фото чека и сыр, который вы купили. Отправив заявку на участие в акции, вы получите персональный номер участника акции. Причем, заявки с одного почтового адреса можно отправлять неограниченное количество раз – они будут суммироваться и повышать ваши шансы на получение подарков.

Победителями акции станут те покупатели сыра «Ровель», кто чаще всего его покупает и больше всех отправил заявок на сайт акции Тульского молочного комбината.

9 сентября 2020 года в соцсети «ВКонтакте» Тульского молочного комбината и инстаграме будут объявлены победители акции.

Свои подарки можно будет забрать лично на Тульском молочном комбинате (Тула, ул. Некрасова, 7) или вам их доставит курьер.

Кстати, никаких налогов на подарки вам платить не придется.

Выбирайте сыр «Ровель» на полках в супермаркете, забирайте с собой пару пачек и участвуйте в акции! Кто знает, возможно, именно вы станете обладателем ценного подарка. Желаем удачи!