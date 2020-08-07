новости
новости
Регистрация
Тульский молочный комбинат запускает СУПЕРАКЦИЮ!

Тульский молочный комбинат запускает СУПЕРАКЦИЮ!

Стать участником акции очень просто.

  1.  До 31 августа купите в любой торговой точке Тульской области 200-граммовую упаковку сыра «Ровель» Тульского молочного комбината. Обязательно сохраните кассовый чек на покупку и упаковку от сыра. Они нужны для регистрации участников акции.
  2. Отсканируйте QR-код на упаковке сыра. Перейдите по нему на сайт акции www.tulamilk.info и подтвердите согласие с правилами рекламной акции.
  3. Затем перейдите по ссылке на электронную почту акции – promo@tulamilk.ru - и напишите письмо, в котором обязательно укажите свои ФИО, контактный телефон, номер чека. К письму нужно обязательно прикрепить фото чека и сыр, который вы купили.
  4. Отправив заявку на участие в акции, вы получите персональный номер участника акции. Причем, заявки с одного почтового адреса можно отправлять неограниченное количество раз – они будут суммироваться и повышать ваши шансы на получение подарков.

Победителями акции станут те покупатели сыра «Ровель», кто чаще всего его покупает и больше всех отправил заявок на сайт акции Тульского молочного комбината.

9 сентября 2020 года в соцсети «ВКонтакте» Тульского молочного комбината и инстаграме  будут объявлены победители акции.

Свои подарки можно будет забрать лично на Тульском молочном комбинате (Тула, ул. Некрасова, 7) или вам их доставит курьер.

Кстати, никаких налогов на подарки вам платить не придется.

Выбирайте сыр «Ровель» на полках в супермаркете, забирайте с собой пару пачек и участвуйте в акции! Кто знает, возможно, именно вы станете обладателем ценного подарка. Желаем удачи!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:05 −1
Другие статьи по темам
Событие
акцияподаркиТульский молочный комбинат
Место
Тульская область
Прочее
сыр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Разбойное нападение в Тульской области: шестеро узловчан ворвались в гараж, подстрелив жертву
Разбойное нападение в Тульской области: шестеро узловчан ворвались в гараж, подстрелив жертву
«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: Под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми
«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: Под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.