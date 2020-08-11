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«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: Под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми
Фото Оксаны К.

«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: Под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми

К счастью, все остались живы-здоровы.

Полет на воздушном шаре едва не завершился трагедией для тулячки Оксаны К. и ее семьи. О происшествии, которое случилось 8 августа, девушка рассказала редакции Myslo. По словам Оксаны, посадка в шар происходила в поселке Молодежный.

- Шары наполнили воздухом. Я, мой муж Артем и мой отец залезли в корзину, я спросила у пилота, проведет ли он нам инструктаж. На что он ответил: «А зачем? Вы все равно забудете, скажу перед приземлением, как себя вести», — рассказала девушка.

Первые минут 20 «летели хорошо». А потом что-то пошло не так.

- Через 20 минут полета наш пилот попросил Артема подвинуться, чтобы посмотреть газовый баллон. Посмотрел и молча вернулся на свое место. Мы обратили внимание, что заметно снизились, и минут 10 летим прямо над домами, чуть крыши домов не цепляем.

По словам Оксаны, когда шар начал приближаться к «Тулачермету», пилот внезапно объявил: посадка будет жесткой, нужно приготовиться к удару!

- Он сказал, что у нас кончается газ! И мы не дотягиваем до нормального места посадки. Я сначала подумала он шутит, но всё оказалось серьезно. У нас было два баллона газа, и оказывается третий баллон оказался пустой!

Оксана предположила, что его просто забыли заправить.

- Мы летели, почти цепляя крыши домов. Впереди появилось дерево, в которое мы в полете не слабо врезались, и нас понесло дальше. Я в этот момент думала только о маленьком Ярике [своем сыне, — прим. авт.] и о здоровье отца, которому уже 63, а он летит с нами, — вспоминает Оксана.

Воздушный шар ветром унесло к территории «Тулачермета».

- Мы врезались в дерево и стали падать. Пилот сказал, держаться, присесть и не вылазить из корзины, пока он не скажет. Падение было жестким, и я подвернула ногу от удара, но даже не обратила на это внимание. Пилот резко дал Артему веревку и сказал: «Быстро беги и тяни изо всех сил!» Муж выскочил из корзины и побежал, потянув веревку. Вместе с ней уложился и шар, и нас не потащило по земле, — рассказала девушка.

К упавшим на помощь пришли охранники с территории завода, предложили вызвать скорую помощь. Но, к счастью, это не понадобилось.

Оксана позвонила в офис клуба воздухоплавания, попросила связать ее с начальством.

- Администратор была уже в курсе падения и начала говорить, что баллон заклинило, и он не открылся. Но мы то слышали от пилота, что там не было газа.

Деньги семье за неудачный полет вернули.

- Я решила написать пост, чтобы люди перед полётом «на самом безопасном воздушном виде судна» подумали перед тем, как оставлять своих маленьких детей дома и лететь, что будет с ними, если они не вернутся домой или получат жуткие травмы. И что романтический подарок может обернуться трагедией!

Было ужасно страшно, но не за себя. У отца скакануло давление. И ребёнок маленький у нас.

Myslo запросил комментарий по поводу этой истории у клуба воздухоплавания, который занимался полетом Оксаны и ее семьи.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 +5
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