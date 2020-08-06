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Туляк покорил гору Чегет, но это только тренировка – впереди Эльбрус

Туляк покорил гору Чегет, но это только тренировка – впереди Эльбрус

Взойти на высочайшую гору, насладиться красотой и справиться с непростой задачей – такую цель поставил перед собой Александр Смирнов.

Туляк Александр Смирнов покорил 3463-метровую гору Чегет в Кабардино-Балкарской республике. Об этом он рассказал на своей страничке в Инстаграме, опубликовав фото, сделанное на вершине горы и с флагом Тулы в руках. 

– Восхождение на гору Чегет – это первый этап акклиматизации перед вершиной Европы – Эльбрусом. Чегет отличается невероятно колоритными пейзажами и переменой погоды, необходимой для акклиматизации. Так что ждём, я всё ещё в Приэльбрусье, даст погода – наш флаг поднимется выше! – рассказал Александр порталу Myslo.

Мечта покорить Эльбрус у Александра появилась в 2018 году, после роупджампинга в Крыму на горе Ильяс-Кая.

– Взойти на высочайшую гору стало целью, насладиться красотой и справиться с непростой задачей. В 2019 я уже совершал подъем на Чегет, Обсеваторию, пик Терскол, разумеется, был и Эльбрус, но из-за погодных условий подняться выше 5000 не удалось. Закончить и не довести дело до конца – не моё, поэтому я снова здесь. В этом году, как и в прошлом, отправился с новой группой, предварительно обсудив детали с организаторами. Группа – «сборная солянка»: Тула, Краснодар, Сочи, Челябинск и другие города. Сюда приезжают со всех уголков России и мира.

Подъем на Чегет занял примерно 5-6 часов с остановкой на перекус и отдых. По сложности самый крутой подъем был в начале пути и ближе к 3000 метров. Подъем монотонный – шаг за шагом с естественным понижением температуры. Чем ближе к вершине, тем холоднее.
Флаг взял впервые, но, надеюсь, ему ещё представится возможность побывать на вершине.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:41 +6
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