новости
новости
Регистрация
В селе Дедилово появится новый Дом культуры
Фото: citydaily.ru

В селе Дедилово появится новый Дом культуры

Существующее здание работает с 1959 года и находится в аварийном состоянии.

Стали известны результаты конкурса проектов, организованного Минсельхозом России в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. По инициативе Алексея Дюмина на конкурс был направлен проект «Комплексное развитие села Дедилово». Он был одобрен жюри.

В рамках проекта за два года будет построен Дом культуры площадью 3000 квадратных метров и стоимостью более 140 млн рублей. Сейчас в селе действует ДК 1959 года постройки. Здание не обеспечено необходимой инфраструктурой и находится в аварийном состоянии.

Село Дедилово (Дедославль) входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты и является одним из населенных пунктов, где будут проходить мероприятия к 500-летию Тульского кремля. Помимо традиционных площадок для культурно-досуговой деятельности, в новом ДК будет создан мини-музей «Дедославль – колыбель земли Тульской» и экспозиция, посвященная крестьянскому быту.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
строительство ДКконкурспроекткомплексное развитие сельских территорийинициатива Алексея Дюмина
Место
Тульская областьКиреевский районДедилово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма
Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма
Туляк покорил гору Чегет, но это только тренировка – впереди Эльбрус
Туляк покорил гору Чегет, но это только тренировка – впереди Эльбрус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.