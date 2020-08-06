В селе Дедилово появится новый Дом культуры

Фото: citydaily.ru

Существующее здание работает с 1959 года и находится в аварийном состоянии.

Стали известны результаты конкурса проектов, организованного Минсельхозом России в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. По инициативе Алексея Дюмина на конкурс был направлен проект «Комплексное развитие села Дедилово». Он был одобрен жюри.

В рамках проекта за два года будет построен Дом культуры площадью 3000 квадратных метров и стоимостью более 140 млн рублей. Сейчас в селе действует ДК 1959 года постройки. Здание не обеспечено необходимой инфраструктурой и находится в аварийном состоянии.

Село Дедилово (Дедославль) входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты и является одним из населенных пунктов, где будут проходить мероприятия к 500-летию Тульского кремля. Помимо традиционных площадок для культурно-досуговой деятельности, в новом ДК будет создан мини-музей «Дедославль – колыбель земли Тульской» и экспозиция, посвященная крестьянскому быту.