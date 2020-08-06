Глава Крыма Сергей Аксёнов наградил юную тулячку Дашу Павлову

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин и министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Шахов встретились с семилетней Дашей Павловой из Тулы, которая спасла мальчика, упавшего в бассейн.

– Ты молодец, настоящая героиня! Вся страна тобой гордится. Правильное воспитание – не задумывалась даже, не было времени на раздумье. Увидела, что произошло, и мгновенно отреагировала, смело бросилась в бой за спасение мальчика, – отметил Сергей Аксёнов и вручил девочке путевку в «Артек» на следующий год.

Также Даше Павловой подарили сертификат на приобретение спортивной формы, памятный знак, конфеты, сертификат на посещение аквапарка и игрушки. МЧС России представит девочку к награждению ведомственным знаком отличия - медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».