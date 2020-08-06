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Тульский экопарк «Ясно Поле» вошёл в рейтинг лучших «фермерских» мест для отдыха
Фото: yasnopole.ru

Тульский экопарк «Ясно Поле» вошёл в рейтинг лучших «фермерских» мест для отдыха

Подборку подготовили сотрудники авиакомпании «S7», по соседству расположились Краснодарский край, Алтай, Татарстан и Карелия.

Надоели шумные города, в отпуске захотелось тишины и покоя? Отправляйтесь на ферму. Здесь вместо душных пробок – цветущие поля и луга, вместо вредного фастфуда – натуральные продукты. Авиакомпания S7 составила рейтинг уютных фермерских хозяйств для размеренного и тихого отдыха.

В него вошли знаменитые краснодарские виноградники «Абрау-Дюрсо», уголок Италии в Тверской области под названием «La fattoria Little Italy», «Алтайское Холмогорье», где можно отведать местные чаи и травяные сборы, ферма «Оленья застава» в Пермском крае, и даже «Царство верблюдов», расположенное в Татарстане.

Вошел в рейтинг и экопарк «Ясно Поле», находящийся в Ясногорском районе Тульской области. Это огромный комплекс площадью более 500 га с арт-объектами, фермой с фруктовыми садами и сыроварней, конюшней, баней, куполом для занятий йогой и культурно-образовательный центром с керамической мастерской.

Гостям на выбор предлагают гостиницу-теплицу, дизайнерские домики, хостел-ковчег прямо над скотным двором и апидомики, в которых придётся жить по соседству с пчелами. Они насыщают воздух прополисом, помогают справиться с депрессией и оказывают оздоровительный эффект.

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Тульская областьЯсногорский район

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