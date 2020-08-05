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7-летняя тулячка рассказала, почему без раздумий бросилась в воду к тонущему мальчику
Кадр из видео. Видео группы https://vk.com/tula_online

7-летняя тулячка рассказала, почему без раздумий бросилась в воду к тонущему мальчику

Девочка сказала папе: «Я спасла Арсения. Вы меня ругать не будете, что платье намочила?»

Семилетняя тулячка Дарья Павлова рассказала в интервью о том,  почему без раздумий бросилась в воду к тонущему мальчику.

Напомним, история эта произошла 1 августа в частном отеле в пригороде Судака. Пятилетний Арсений, который с семьей приехал в Крым из Когалыма, катался на самокате, но оступился и упал в бассейн.

Увидев тонущего ребенка (мальчик не умеет плавать), семилетняя Даша не раздумывая бросилась в воду. Вытащить его помогли подоспевшие на помощь взрослые. 

– Мальчик ехал на самокате, за угол зацепился и упал. Я увидела, что он тонет, и запереживала за него: вдруг он захлебнется или что-то с ним случится? Нырнула подальше чуть от него и выталкивала к бортику. Он пытался тоже вытолкнуться, – рассказала Даша.

– Даша сказала: «Папа, я спасла Арсения. Вы меня ругать не будете, что платье намочила?» Ну кто же ее за это будет ругать? Ее надо, наоборот, благодарить! – добавил папа малышки.

Отметим, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить девочку к региональной награде.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:32 +15
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