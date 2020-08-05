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Крымские следователи наградили тулячку Дашу Павлову за спасение трёхлетнего мальчика
Фото: sledcom.ru

Крымские следователи наградили тулячку Дашу Павлову за спасение трёхлетнего мальчика

Девочке вручили благодарственное письмо и ценный подарок – школьный ранец.

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю чествовали семилетнюю тулячку Дашу Павлову, которая бросилась на выручку трехлетнему мальчику, упавшему в наполненный водой бассейн.

Всё произошло четыре дня назад – Даша отдыхала с родителями в селе Уютное и заметила, что трехлетний мальчик Арсений катаясь на самокате, упал в бассейн. Ребёнок не умел плавать. Юная тулячка прыгнула в воду и не дала Арсению захлебнуться, а подоспевший вовремя отец вытащил ребенка из бассейна.

В крымском ГСУ было принято решение поощрить девочку – и. о. руководителя управления Владимир Терентьев поблагодарил Дашу, отметив героизм её совсем еще детской души, а также обратился со словами благодарности к её родителям за достойное воспитание дочери. Юной героине вручили благодарственное письмо и ценный подарок – школьный ранец. Напомним, глава Тульской области Алексей Дюмин также поручил наградить девочку.

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Тульская областьКрым

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